Gençler küresel kriz için çözüm masasında

Sıfır Atık Vakfı
ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
(T3 Vakfı
) ve T3 Girişim Merkezi yürütücülüğünde "İklim İçin Teknoloji, Gelecek İçin Çözüm" sloganıyla düzenlenecek COP31 İklim Teknolojileri Creathonu, gençleri ve girişimcileri iklim teknolojileri alanında çözüm üretmek için bir araya getirecek. T3 Vakfı ve T3 Girişim Merkezi'nin teknoloji ile girişimcilik alanındaki birikimiyle desteklenen COP31 İklim Teknolojileri Creathonu, bu doğrultuda iklim kriziyle mücadelede gençlerin ve yenilikçi fikirlerin rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor.Creathona katılmak isteyen gençler, girişimciler ve teknoloji meraklıları, başvurularını 2 Kasım'a kadar gerçekleştirebilecek. Etkinliğin finali ise 15-16 Kasım'da düzenlenecek.