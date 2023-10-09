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Giriş Tarihi: 9.10.2023 12:03 Son Güncelleme: 9.10.2023 12:07

Gençleri kandırıyordu! Örgüt üyesi adliyede

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından, yapılan çalışmalar sonucu Diyarbakır'da yakalanan örgüt üyesi M.B, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin PKK/YPG terör örgütü üyesi olduğu, örgütün kamplarında eğitim aldığı ve gençleri kandırıp eğitim kamplarına götürdüğü iddia edildi.

ABBAS ÇAKAR
Gençleri kandırıyordu! Örgüt üyesi adliyede

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; örgüt üyesi olduğu tespit edilen bir şahsın Diyarbakır ilinde olduğu belirlendi.

Yapılan araştırmalar sonucu, şahısın adresini tespit eden Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. M.B. isimli örgüt üyesi Cuma günü sabah 06:00 sularında düzenlenen operasyonla yakalandı. Kuzey Irak'ta bulunan kamplarda eğitim gördüğü öğrenilen örgüt üyesi, tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edildi.

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Gençleri kandırıyordu! Örgüt üyesi adliyede
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