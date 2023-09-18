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Giriş Tarihi: 18.9.2023 11:50 Son Güncelleme: 18.9.2023 13:02

Gençlerin kavgası cinayetle sonuçlandı

İzmir’de Baran Çatalbaşoğlu ile B.A. arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Kavgada bıçaklanan Çatalbaşoğlu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Darp sonucu yaralanan şüpheli B.A.'da hastanede tedavi altına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Gençlerin kavgası cinayetle sonuçlandı

Olay, saat 23.00 sıralarında Karşıyaka ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Baran Çatalbaşoğlu ile B.A. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki gerginliğin artması sonucu, tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Olayda, B.A. darp sonucu yaralanırken, Baran Çatalbaşoğlu ise vücuduna isabet eden bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Baran Çatalbaşoğlu'nu ambulansa alarak özel bir hastaneye sevk etti. Burada tedaviye alınan Çatalbaşoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, darp sonucu yaralanan B.A. ise önce İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli B.A.'nın hastanedeki tedavisi sürerken, tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi. Olayda yaşamını yitiren Baran Çatalbaşoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Gençlerin kavgası cinayetle sonuçlandı
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