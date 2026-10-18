Gençlerin kız kavgasında kan aktı! 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Orhaniye Mahallesinde gece 22.00 sıralarında iddiaya göre arkadaşlar arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Yunus Emre U., yanında bulunan bıçakla Emirhan D, Ensar Galip A ve Emre Acar'ı defalarca bıçakladı. Mahallesi sakinlerinin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 genç, olay yerindeki müdahalelerinin ardından hemen İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEYE GELDİ, GÖZALTINA ALINDI

Olayın şüphelisi Yunus Emre U.'nun, bıçakladığı arkadaşlarının sağlık durumunu öğrenmek amacıyla başka bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne geldiği öğrenildi. Hastanede polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin itirafta bulunmasının ardından, suç aleti bıçak hastane girişindeki çöp kutusunda bulundu. Kalbinden bıçak darbesi alan ve durumu ağır olan 18 yaşındaki Emre Acar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

HASTANEYE ZİYARETE GELİNCE YAKALANDI

Arkadaşlarını bıçakladıktan sonra polis ekipleri gelmeden önce olay yerinden kaçan Yunus Emre U, olaydan 1,5 saat sonra arkadaşlarının durumunu öğrenmek için hastaneye geldi. Polis, saldırgan genci hemen gözaltına aldı. Yapılan ilk sorgulamada, cinayeti işlediği bıçağı hastane yakınlarındaki bir çöp konteynerine attığını söyledi. Ekipler bıçağı bularak muhafaza altına aldı. Yunus Emre U, polis merkezine götürülürken, Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.