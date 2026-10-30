Haberler Yaşam Haberleri Gençlerin parktaki kavgası kanlı bitti
Giriş Tarihi: 30.10.2026

Gençlerin parktaki kavgası kanlı bitti

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Gençlerin parktaki kavgası kanlı bitti
  • ABONE OL
Çorum'da iki genç arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. İddiaya göre, Ulukavak Mahallesi'ndeki Manas Parkı'nda elinde pompalı tüfek bulunan E.P.K. (19) çevreye ateş etmeye başladı. Bu sırada E.P.K. ile daha önceden husumetli olduğu öne sürülen M.S. (19) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.P.K., elindeki silahı kaptırdıktan sonra kaçmaya başladı. M.S., Buharaevler Mahallesi Tekceviz 8. Sokak'ta yakaladığı E.P.K.'yı yanında taşıdığı bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı genç, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi M.S. ise polis ekiplerince yakındaki bir benzin istasyonunda silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

#ÇORUM
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerin parktaki kavgası kanlı bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA