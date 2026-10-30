Gençlerin parktaki kavgası kanlı bitti

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'da iki genç arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. İddiaya göre, Ulukavak Mahallesi'ndeki Manas Parkı'nda elinde pompalı tüfek bulunan E.P.K. (19) çevreye ateş etmeye başladı. Bu sırada E.P.K. ile daha önceden husumetli olduğu öne sürülen M.S. (19) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.P.K., elindeki silahı kaptırdıktan sonra kaçmaya başladı. M.S., Buharaevler Mahallesi Tekceviz 8. Sokak'ta yakaladığı E.P.K.'yı yanında taşıdığı bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı genç, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi M.S. ise polis ekiplerince yakındaki bir benzin istasyonunda silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.