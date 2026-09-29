Gençlik enerjisi değil kalbin düşmanı

İleri yaş hastalığı olarak bilinen kalp yetmezliği, artık genç nüfusu da tehdit ediyor. Dünya Kalp Günü'ne özel konuşan Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinden Uzm. Dr. Habibe Kafes, kalp yetersizliği havuzunun yüzde 10-12'lik payını genç nüfusun oluşturduğuna dikkat çekti. Kafes, Avrupa'da en fazla genç nüfusta kalp yetmezliğine sahip ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade etti. Son dönemde 30'lu yaşların başında artan ani kalp krizi ve ölüm vakalarının altındaki gizli tehlikelerden birinin enerji içecekleri olduğunu vurgulayan Kafes, "Enerji içecekleri içerdiği yüksek doz kafein ve uyarıcı maddeler nedeniyle kalp ritmini bozabiliyor" dedi.

ANİ ÖLÜME YOL AÇIYOR

Gençlerin tüketimi sıklıkla hafife alması, üst üste birkaç kutu içmesi bile tek başına ölümcül kılabiliyor. Enerji içeceklerinin alkol ya da antidepresanlarla tüketilmesi, riski artırarak ani ritim bozukluklarına ve ani ölümlere zemin hazırlıyor" dedi.

ÖMÜR BOYU TEDAVI

Kalp yetmezliği tedavisinin ömür boyu sürdüğünü, hastaların kendilerini iyi hissettiklerinde ilaçları bırakmaması gerektiğini vurgulayan Kafes, Akdeniz tipi beslenme ve düzenli fiziksel aktivite yapılması önerilerinde bulundu. Genç yaşlarda artan ani kalp krizi ölümlerine de değinen Kafes, hastaneye varmadan gerçekleşen ani ölümlerin çoğunun doğrudan kalp krizinden kaynaklanmayabileceğini, ritim bozukluklarının efor sırasında tetiklenerek ölümcül ritim krizlerine yol açabildiğini anlattı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör