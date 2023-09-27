Gençlik ve Gönüllülük Dersi SAÜ’de Açılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında gençlik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesini amaçlayan geniş kapsamlı iş birliği protokolü esas alınarak "Gençlik ve Gönüllülük" dersi SAU 501 ders kodu ile üniversite ortak seçmeli dersi olarak 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı itibariyle Sakarya Üniversitesi'nde açıldı. Gençlik ve Gönüllülük dersi kapsamında öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirmeleri amaçlanıyor. Öğrenciler insani, sosyal, ekonomik vb. problemlerle toplumda göç ve afetler, engelliler, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere çeşitli konu ve sorunlar hakkında duyarlılık kazanmak için çeşitli gönüllülük faaliyetlerine dahil olacak.

Öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversitelerle toplum arasındaki bağı güçlendirmesinin amaçlandığı seçmeli ders, hem teorik hem de uygulamalı olacak.

Dersin koordinatörü ve yürütücüsü Öğr. Gör. Abdullah Şenaslan, "Uzun yıllar gençlik çalışanıyım, asıl öznenin gençler olacağı ve gençlerin kendi geleceklerini kuracakları enstrümanları bu ders ile birlikte sosyal, kültürel, ahlaki değerlerini ve becerilerini geliştirecektir. Bu ders, gençlerin kendi hayatlarını kurgulayabilmeleri için önlerinde açılan çok önemli bir kapı. Bununla birlikte öğrenciler hazırlayacakları bir plan dahilinde bir dönem boyunca gönüllü çalışmalarda görev alacaklar ve sonuçlarını paylaşacaklar" dedi.