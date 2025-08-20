Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye’de bir spor tesisi devrimi yaşanmaktadır

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Ankara Tenis Eğitim Merkezi Açılış Töreni ve Tenis Şenliği'ne, Bakan Bak'ın yanı sıra Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik katıldı.

Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik telgrafının okunmasıyla başlayan törendeki konuşmasında, tesislerin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Türkiye'de bir spor tesisi devrimi yaşanmaktadır. Modern stadyumlarıyla, kapalı spor salonlarıyla, yüzme havuzlarıyla, atletizm pistleriyle, tenis kortlarıyla, halı sahalarıyla, basketbol sahalarıyla tüm gençlerimizin, sporcularımızın kullanabileceği tesislerin, Türkiye'nin dört bir yanında yapıldığını görüyoruz. UEFA, FIFA standartlarında stadyumlarıyla, FIBA standartlarında basketbol salonlarıyla, FIVB, CEV standartlarında voleybol salonlarıyla Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda etkin ve hızlı bir şekilde ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Federasyon başkanı Şafak Müderrisgil'in "Herkes için tenis" sloganıyla başlattığı projeyi desteklediklerini belirten Bakan Bak, "Şafak hanımın federasyon başkanı seçilmesiyle beraber Türk tenisinde gerçekten bir açılım başladı. Kendisine her türlü desteği veriyoruz. Tenisle ilgili burs çalışmaları, iş adamlarının katkıları, yine benzer şekilde İstanbul'daki Tenis Federasyonunun tesislerinin yenilenmesi, yeni kortların açılması ve bu tesislerdeki yeni heyecanı, coşkuyu hep beraber yaşayacağız. Federasyonumuzun çalışmalarıyla, yatırımlarıyla, etkisiyle ve gayretiyle beraber biz de onları destekleyerek Türk tenisinde yeni başarıların, yeni heyecanın geleceğini görüyoruz, inanıyoruz." diye konuştu.

"SPOR TOPLUMSAL UZLAŞMADA, BİRLEŞME İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR"

A Milli Kadın Tenis Takımı'nın Billie Jean King Kupası'nda, Zeynep Sönmez'in tek kadınlarda, Ahmet Kaplan'ın da quad kategorisindeki performansından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tenisteki son günlerde bizleri heyecanlandıran sonuçların gelmesi gerçekten önemli. Yeni sporcuların buradan geleceğine inanıyoruz. Yine bu tesisle beraber inanıyorum ki Ankara'daki aileler çocuklarını tenis öğrenmesi, oynaması için buraya getirecekler. Çok keyifli turnuvalar ve maçlarda raket sesleri duyacağız, çığlıklar duyacağız, sizlerin heyecanını duyacağız."

Bak, 4'üncüsü düzenlenen Şırnak'taki tenis turnuvası Cudi Kupası'na da değinerek, "Artık Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, en büyük projem dediği 'Terörsüz Türkiye' projesi çerçevesinde Cudi Dağı'nda artık roket sesi değil, raket sesleri dinleniyor. Şırnak'ta 5 bine yakın lisanslı tenisçi var. Dolayısıyla bu sayıların artması çok önemli. Biz sporun iyileştirici ve birleştirici gücüne inanıyoruz. Sporun toplumsal uzlaşmada, birleşmede ve ortak süreçlerin devam etmesinde önem arz ettiğini ifade etmek isteriz." şeklinde konuştu.

TTF BAŞKANI MÜDERRİSGİL: "BU TESİS TÜRK TENİSİNDE YEPYENİ BİR DÖNEMİN SEMBOLÜ"

TTF Başkanı Müderrisgil ise, Türk tenisi için tarihi bir gün olduğunu söyleyerek, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi sadece bir tesis değil, Türk tenisinde yepyeni bir dönemin sembolü. Bu merkez, yalnızca elit sporcularımız için değil, aynı zamanda sporu seven, tenisi öğrenmek isteyen toplumun her kesimine hizmet edecek." dedi.

Tenisin toplumla daha güçlü bağ kurması, çocukların, gençlerin ve ailelerinin tenisle buluşmasını hedeflediklerini paylaşan Müderrisgil, şunları kaydetti:

"Bu tesisin uluslararası standartlardaki altyapısı sayesinde aynı anda hem toprak hem de sert kortlarda turnuvalar düzenleyebileceğiz. 3500 kişilik merkez kortumuz ise dünyanın en prestijli organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek kapasitede. 7 gün 24 saat yaşayacak bu tesisle Türk tenisinde geleceğe uzanan güçlü bir yolun kapılarını araladık."

Konuşmaların ardından Şafak Müderrisgil, Bakan Osman Aşkın Bak'a isminin yazılı olduğu forma ve raket hediye etti.