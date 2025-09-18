Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan KYK açıklaması: 1 milyon yatak kapasitesine ulaştık

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Bayburt Spor Salonu'nun açılışına katıldı.

Salonun açılışıyla birlikte kentin özel bir gün yaşadığını dile getiren Bak, "Alt spor salonlarıyla, yardımcı bölümleriyle beraber gerçekten çok özel bir tesis. Biz bu tesisin Bayburt'un gençlerine, çocuklarına, ailelerine ve Bayburt'a hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bak, Bayburt'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı il olduğunu hatırlatarak, "Kendinizi bir alkışlayın. Çünkü şampiyonlar her zaman zirvede olur, şampiyonlar unutulmaz, şampiyonlar alkışlanır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Bayburt'a nüfusuna oranla biz 1500 kişilik bir salon planlamıştık dedi ki, 'Bayburt daha fazlasını hak ediyor, 4 bin kişilik salon yapacaksın'. Bizde emrini yerine getirdik, Bayburt'ta bu tesis hayırlı uğurlu olsun diyoruz." diye konuştu.

"DAHA İYİLERİNİ İSTİYORUZ, ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Türkiye'nin basketbol ve voleybolda önemli başarılar elde ettiğine değinen Bak, Letonya'da düzenlenen 2025 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın adeta destan yazdığını ifade etti.

Türkiye'nin basketbolda Avrupa Şampiyonası'na 24 yılın ardından finale yükseldiğini aktaran Bak, şöyle konuştu:

"Finalde iyi oynadık, iyi işler yaptık. Maalesef kaybettik ama önemli değil. Daha iyilerini istiyoruz, şampiyon olmak istiyoruz. 12 dev adam uyandı, ayağa kalktı, bizleri sevindirdi. Bizleri meydanlara taşıdı ve büyük bir coşku sağladı. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza da verdiği destekler için teşekkürler ediyorum. Yine Filenin Sultanları Tayland'da Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finale çıktı. Finalde 3-2 kaybettik ama sayıya baktığınız zaman 105-98 biz daha fazla sayı aldık ama tecrübe eksikliğinden belki bu finali kaybettik."

"ARTIK BİZİM GÖREVİMİZ BURADAN YENİ ŞAMPİYONLAR ÇIKARTMAK"

Bak, gelecek finallerde Türkiye'nin şampiyon olacağını ve Türkiye'nin çocuklarının bayrağı göndere çektireceğini dile getirerek, "Hep beraber başarılar elde edeceğiz. Yine Türkiye özellikle sporda büyük atılım yapmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de bir spor tesisi devrimi yaşanmaktadır. Türkiye'nin dört bir yanında kapalı spor salonları, yüzme havuzları, stadyumlarıyla beraber inanılmaz bir yatırım var, tesisler var. Artık bizim görevimiz buradan yeni şampiyonlar çıkartmak, yeni alanlarda Türkiye'mizi temsil etmek." ifadelerini kullandı.

"1 MİLYON YATAK KAPASİTESİNE ULAŞTIK"

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında 12 milyon kişiye yüzme öğretildiğini vurgulayan Bak, şöyle devam etti:

"Kredi Yurtlar Kurumu vasıtasıyla üniversitedeki gençlerimiz için 1 milyon yatak kapasitesine ulaştık. Bugün 1 milyon yatak kapasitesi ne demek? Avrupa'da pek çok ülkenin bütün insanlarını barındırmak demek. Dolayısıyla böyle bir kapasite için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Sabah kahvaltısı ücretsiz, akşam yemeği ücretsiz ve 1 milyon kapasite. Bu ülkemizin en önemli görevlerinden bir tanesi. Türkiye gençlerine verdiği yatırımlarla, gençlik merkezleriyle, tesisleriyle beraber büyük bir yatırım ve atılım içerisinde."

Bayburt'a yeni tesisler kazandırmaya devam edeceklerini belirten Bak, "Bu tesis çok önemli. Biz gelirken şunu söyledik, biz Avrupa, dünya olimpiyat şampiyonları istiyoruz, ülkemizin bayrağının göndere çektirilmesini istiyoruz. Bu ülkenin insanlarına layık olmak istiyoruz. Sporcularımız inşallah olimpiyatlarda, Avrupa ve dünya şampiyonalarında yeni yeni şampiyonluklar kazanacak." dedi.

"EN BÜYÜK GÖREVLERİMİZDEN BİR TANESİ DE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE"

Açılışı yapılan Bayburt Spor Salonu'na herkesi beklediklerini dile getiren Bak, şunları kaydetti:

"İl Milli Eğitim Müdürümüz, İl Gençlik ve Spor Müdürümüz, Valiliğimiz herkes burada turnuvalar yapacak. Federasyonlarımıza görev verdik. Burada Türkiye şampiyonları, uluslararası turnuvalar olacak ve burası cıvıl cıvıl olacak. Ailelere de söylüyoruz, çocuklarınızı havuzlara getirin, spor tesislerine getirin. Bizim en büyük görevlerimizden bir tanesi de bağımlılıkla mücadele. Dijital ortamlardan çocuklarımızı uzak tutacağız, obeziteyle mücadele edeceğiz. Türk gençliğinin ülkesini seven, vatanını seven, bayrağı için mücadele eden gençler olmasını istiyoruz."

TEKNOFEST'in İstanbul'da başladığını hatırlatan Bak, "Türkiye'nin gençleri mili teknolojide de yürümektedir, sporda da yürümektedir. Sanatta da yürüyeceğiz. Hep beraber ülkemizi, güçlü Türkiye'yi tüm dünyaya tanıtacağız. Türkiye için çalışacağız diyoruz." dedi.