Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan su kesintileri ile ilgili açıklama: Tüm haneler gibi yurtlarımızı da etkilemekte!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını eksiksiz düzeyde karşılamak amacıyla yoğun çalışıldığının altı çizilerek, "Her yıl kapasite ve imkanlarımızı geliştirerek, büyükşehir ölçeğinin üzerinde bir hizmet ağıyla yurtlarda 1 milyon yatak kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. 7 gün 24 saat esasıyla gençlerimize güvenli, hijyenik ve konforlu yaşam alanları sunmaktayız. Bakanlığımıza başvuran tüm öğrencilerimize yurt imkanı sağlanmakta; barınmanın yanı sıra gençlerimizin hayata donanımlı bir şekilde hazırlanmasına katkı sunacak eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmektedir.

Dünyada benzeri bulunmayan bu geniş çaplı hizmetin yürütülmesinde; yol, su, elektrik, atık sistemleri, aydınlatma ve doğal gaz gibi altyapı hizmetleri, ilgili belediyeler ve kurumlar tarafından sağlanmaktadır. Son dönemde bazı şehirlerde belediyeler tarafından yapılan su kesintileri, kanalizasyon problemleri ve çöp toplama aksamaları, o şehirdeki tüm haneler gibi yurtlarımızı da etkilemektedir. Su kesintileri, doğal olarak sıcak su temininde geçici aksamalara yol açmaktadır. Yurtlarımız, gençlerimizin evi ve yaşam alanı olarak görülmekte; hizmet kalitemizi 'Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olan gençlerimiz için sürekli yükseltmeye kararlılıkla devam etmekteyiz" ifadelerine yer verildi.