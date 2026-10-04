Gerçeği acılı baba ortaya çıkardı

Kağıthane'de otomobille çarpışan motokurye Yusuf Böyüktaş (19), tedavi gördüğü hastanede 70 gün sonra hayatını kaybetti. Oğlu yoğun bakımdayken araştırma yapan baba Ömer Böyüktaş kazadan 46 gün sonra güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı. Kaza, 14 Temmuz'da Kağıthane'de meydana geldi. Yusuf Böyüktaş yönetimindeki motosiklet, park yerinden hızla geri manevra yaparak yola çıkan Selim A. idaresindeki 34 FST 69 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Yusuf, hastanede kurtarılamadı.

Oğlunun kusurlu sayılması üzerine harekete geçen baba Ömer Böyüktaş, 46 gün boyunca olay yerindeki iş yerlerini ve sokakları gezerek güvenlik kamerası görüntüsü aradı. Babanın bulduğu kamera kaydında, otomobilin süratli bir şekilde geri manevra yaparak motosiklete çarptığı net bir şekilde görüldü. Görüntünün savcılığa teslim edilmesinin ardından yeni bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda otomobil sürücüsü Selim A.'nın asli kusurlu olduğu tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen Selim A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Ömer Böyüktaş, "Ben mücadele vermeseydim biz haksız çıkacaktık. Babalık görevimi yaptım" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör