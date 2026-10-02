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Giriş Tarihi: 2.10.2026 13:07 Son Güncelleme: 2.10.2026 13:29

Gerçek ismini karısından bile gizlemiş! 9 yıllık firari kardeşinin kimliğiyle yaşadı: Ekipleri karşısında gören kadın neye uğradığını şaşırdı

İstanbul’da hakkında 6 ayrı UYAP aranması bulunan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 9 yıldır firari olarak aranan Cüneyt Gökçe (49), Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Avize işi yaptığı öğrenilen Gökçe’nin, zaman zaman uğradığı adres polis ekiplerince tespit edildi. Eve düzenlenen operasyonda kapıyı eşi açarken, salondaki kanepede uyuyan firari hükümlü, eşinin odadan getirdiği kimlikle yakayı ele verdi. Polislerin yanında kimliğe bakan kadın eşinin gerçek kimliğini öğrenince şok oldu. İşte detaylar…

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Gerçek ismini karısından bile gizlemiş! 9 yıllık firari kardeşinin kimliğiyle yaşadı: Ekipleri karşısında gören kadın neye uğradığını şaşırdı
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İstanbul'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firarileri yakalamaya yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz gün yapılan operasyonda 9 yıldır aranan Cüneyt Gökçe yakalandı. 10 kardeşi olduğu öğrenilen ve başkasına ait kartları usulsüz olarak kullanarak dolandırıcılık yaptığı öğrenilen Cüneyt Gökçe'nin yıllardır kardeşlerine ait kimlikleri kullanarak polisten kaçmayı başardığı öğrenildi.

15 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR

Yapılan çalışmalarda firari hükümlünün 6 ayrı UYAP aranması bulunuyordu. Bunların 5'inin başkasına ait banka kartlarını kullanma, 1'inin ise eşya hırsızlığı suçundan olduğu öğrenildi. Gökçe hakkında ayrıca 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 12 bin 500 lira adli para cezası bulunduğu belirtildi.

POLİS ADRESİ TESPİT ETTİ

Polis ekipleri, Gökçe'nin ara sıra gittiği adresi tespit etti. 30 Eylül akşamı şahsın evde olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler, arama kararıyla adrese gitti. Kapıyı Gökçe'nin eşi açtı. Ekiplerin evde aranan şahsı sorması üzerine kadın, "Çocuğum var, eşim de içeride" diyerek Gökçe'nin evde olduğunu söyledi.

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2 ÇOCUĞUNUN ANNESİ KİMLİĞİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Polis ekipleri salonda bulunan kanepede yatan Cüneyt Gökçe'yi gözaltına aldı. Kimliğinin ibraz edilmesi istendiğinde ise eşi odaya giderek kimliği getirdi. Kimliği gören polis ekipleri, Gökçe'nin aranan şahıs olduğunu belirledi. Gökçe'nin yakalanmamak için kardeşinin ismini kullandığı tespit edildi. Eşi kocasının eski kimlik kartında yazan ismi görünce şok oldu. Şimdiye kadar Ahmet olarak bildiği eşinin Cüneyt olduğu ortaya çıktı.

10 KARDEŞİ BULUNUYOR

Yaklaşık 9 yıldır firari olduğu öğrenilen Gökçe'nin 10 kardeşinin bulunduğu ve 2 çocuğunun olduğu öğrenildi. Avize işi yaptığı belirtilen Gökçe, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL

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Gerçek ismini karısından bile gizlemiş! 9 yıllık firari kardeşinin kimliğiyle yaşadı: Ekipleri karşısında gören kadın neye uğradığını şaşırdı
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