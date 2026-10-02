Gerçek ismini karısından bile gizlemiş! 9 yıllık firari kardeşinin kimliğiyle yaşadı: Ekipleri karşısında gören kadın neye uğradığını şaşırdı

İstanbul'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firarileri yakalamaya yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz gün yapılan operasyonda 9 yıldır aranan Cüneyt Gökçe yakalandı. 10 kardeşi olduğu öğrenilen ve başkasına ait kartları usulsüz olarak kullanarak dolandırıcılık yaptığı öğrenilen Cüneyt Gökçe'nin yıllardır kardeşlerine ait kimlikleri kullanarak polisten kaçmayı başardığı öğrenildi.