Geriye düğünde dans ettiği bu görüntüler kaldı! Feci kazada ölen genç çift son yolculuğuna uğurlandı

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Otomobil hurdaya dönerken, yol kenarında bekleyenlerin kazadan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobil sürücüsü Abdullah Polat ile eşi Seher Polat'ın hayatını kaybettiği, çocukları Asiye ve Halil İbrahim'in ise yaralandığı belirlendi.