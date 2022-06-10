GES nedir, koşulları nelerdir ve getiri oranı kaç? Hazine ve Maliye Bakanlığı GES talep toplama ne zaman, asgari talep tutarı ne kadar, hangi tarihte yapılacak?

Ekonomide atılacak adımları önceki gece duyuran Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelire Endeksli Senet (GES) talep toplama tarihleri, getiri oranları ve koşullarına ilişkin bilgileri duyurdu. Bu son dakika gelişmesinin ardından detayları öğrenmek isteyenler "GES nedir, koşulları nelerdir ve getiri oranı kaç, talep toplama ne zaman, asgari talep tutarı ne kadar, hangi tarihte yapılacak?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

GES NEDİR, KOŞULLARI NELERDİR, GETİRİ ORANI KAÇ, TALEP TOPLAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

GES talep toplama tarihi, koşulları, getirisi ve asgari talep tutarı ile ilgili tüm bilgiler şöyle;