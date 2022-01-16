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Giriş Tarihi: 17.1.2022

Geyve, polis Yakup’a ağladı

Geyve, polis Yakup’a ağladı

Polis memuru Yakup Özdağ 33 yaşındaydı. Ani kalp krizi sonucu öldü. Geride hamile bir eş ve 2 yaşında çocuk bıraktı. Cenazede gözyaşı vardı

Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliğinde görev yapan 33 yaşındaki polis memuru Yakup Özdağ, 11 Ocak Salı akşamı kalp rahatsızlığı geçirdi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özdağ, dün gece, kalp yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti. Geride hamile bir eş ve 2 yaşında kız çocuğu bırakan polis memuru Özdağ için, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, mesai arkadaşları ve ailesi katıldı. Törende konuşan Emniyet Müdürü Kaya, "Kardeşimizin yüreği vatan sevgisiyle doluydu. Namus, vatan bekçisiydi. Ama görevini hitama erdiremeden arkasında gözü yaşlı hamile bir eş, bağrı yaslı bir ana, kardeşler ve 2 yaşında bir kız evlat bırakarak hakka yürüdü. İnşallah şehitlerimizle haşrolunur. Arkadaşımızın ruhu şad olsun. Emanetleri devletimizin, emniyet teşkilatı ve biz silah arkadaşlarının emanetidir. Allah yakınlarına sabırlar versin. Tüm silah arkadaşları ve yakınlarının başımız sağ olsun" dedi.



SİNCAN'DA DEFNEDİLDİ
Sakarya Müftüsü Hasan Başiş tarafından edilen dua sonrasında törene katılanlardan helallik alındı. Eşi hamile olan Özdağ'ın cenazesi, törenin ardından, gözyaşları arasında, Ankara Sincan'a gönderildi. Cenaze namazının ardından, polis Yakup Özdağ'ın naaşı, Çimşit Mezarlığına defnedildi.

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Geyve, polis Yakup’a ağladı
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