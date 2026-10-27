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Giriş Tarihi: 27.10.2026 16:17

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait araç devrildi: 3 personel yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bakım aracı devrildi. Kazada araçtaki 3 personel yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İHA Yaşam
Giresun Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait araç devrildi: 3 personel yaralandı
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Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait C.K yönetimindeki 28 AAJ 883 plakalı seyyar tamir bakım aracı, Suşehri-Sivas karayolu Karalar Köyü Aydınlar mezrası yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine giden Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri, kazada yaralanan şoför C.K. ve araçta bulunan H.Ö. ve F.K.'yı araç içerisinden çıkardı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SİVAS

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Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait araç devrildi: 3 personel yaralandı
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