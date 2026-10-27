Giresun Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait araç devrildi: 3 personel yaralandı

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine giden Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri, kazada yaralanan şoför C.K. ve araçta bulunan H.Ö. ve F.K.'yı araç içerisinden çıkardı.