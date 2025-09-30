Giresun’da 68 yaşındaki adamın başına gelmeyen kalmadı: Telefonunu çaldırdı hayatının şokunu yaşadı!

'TAKSİTLERİNİ ÖDÜYORUM'

Geri ödemeleri yaklaşık 650 bin TL'yi bulan harcamaların taksitlerini ödemeye başladığını anlatan Özarslan, telefonunu çalan kişilerin bulunması ve ödemelerin kendisine iade edilmesini talep etti. Özarslan, yaşadıklarını anlatarak, "Dükkanımda çalışıyordum. Telefon masanın üzerindeydi. Dükkana gelen vatandaşlar telefonumu çalmışlar. Çalar çalmaz yarım saat içerisinde telefonumdan önce 300 bin TL kredi çekmiş, sonra 76 bin TL avans çekip 25 bin TL'de harcama yapmışlar. Parayı Ordu'da ve Samsun'da yaşayan birilerinin hesabına atmışlar. Jandarmaya şikayette bulundum. Gerekli işlemleri yaptım henüz bir sonuç gelmedi. Kredi taksitlerini ben ödüyorum. Bu kredi ve harcamalar faiziyle birlikte yaklaşık 650 bin TL'yi buluyor. Yakalanmaları için gerekli şikayetleri de yaptım" dedi.