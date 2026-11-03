Giresun’da define heyecanı

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GİRESUN'UN Alucra ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde izinle define aranacak. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci tamamlanan ve Fazlı V. tarafından yürütülmesi planlanan proje, köyde bulunan 220 ada 7 parselde gerçekleştirilecek. Toplam 49.99 metrekarelik alanda yapılması planlanan kazıda, en fazla 10 metre derinliğe inilmesi öngörülüyor. 7 kişinin görev alacağı çalışmaların 15 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Projenin maliyetinin ise 221 bin TL olduğu bildirildi. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerde yapılan aramalarda define bulunması durumunda, değerinin yüzde 50'sinin arayıcıya verilmesi öngörülüyor.