Haberler Yaşam Haberleri Giresun'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Giriş Tarihi: 11.8.2025 18:31 Son Güncelleme: 11.8.2025 19:52

Giresun'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Giresun'da serinlemek için denize giren 20 yaşındaki Cihan Tekin akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmalarında Tekin’in kaybolduğu yerden 50 metre açıkta cansız bedenine ulaşıldı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Giresun’da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Olay, Teyyaredüzü Mahallesi'nde sahil kısmında meydana geldi. Serinlemek için denize giren Cihan Tekin (20) bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, deniz polisi, ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Drone kullanılarak yapılan arama çalışmalarında Cihan Tekin'in cansız bedeni kaybolduğu yerden 50 metre açıkta bulundu. Dalgıçlar tarafından denizden çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Giresun'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz