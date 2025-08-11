Giresun’da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Olay, Teyyaredüzü Mahallesi'nde sahil kısmında meydana geldi. Serinlemek için denize giren Cihan Tekin (20) bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, deniz polisi, ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Drone kullanılarak yapılan arama çalışmalarında Cihan Tekin'in cansız bedeni kaybolduğu yerden 50 metre açıkta bulundu. Dalgıçlar tarafından denizden çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.