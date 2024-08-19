Giresun’da ilk fındığa 135.96 lira

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024- 25 fındık sezonu fındık alımlarına başladı. Giresun'da merkez, Bulancak, Dereli, Espiye, Görele, Güce ve Tirebolu ilçelerinde üreticiler ürünlerini teslim etmeye başladı. Ayrıca TMO'nun Bulancak deposunda düzenlenen törende ilk fındık teslim edildi. Törene Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve TMO Giresun Başmüdürü Çağlar Şeyranlıoğlu katıldı. Ürününü TMO'ya vermeyi tercih eden İzzet Kahya isimli üretici, 51,78 randıman gelen 883 kilogram ürünü 135,98 liradan TMO'ya teslim etti. İHA