Giresun’da okul kantininde çifte cinayet! Sebebi kan dondurdu! Kefalet borcu ve gönül ilişkisi...

Giresun'da dün sabah saatlerinde Sosyal Bilimler Lisesi'nde yaşanan cinayet olayının nedeni ortaya çıktı. Okulun güvenlik görevlisi olan Abdullah Turan (55)'ın kredi borcuna kefil olduğu öğrenilen Yonca Çavuş (30)'un, borcunu ödememesi sebebiyle okula giderek kantinde karşılaştığı Çavuş'u ve kız kardeşi Rana Çavuç Gökçin'i silahla vurarak öldürdüğü öğrenildi. Cinayet zanlısı Abdullah Turan'ın, Rana Çavuş Gökçin ile bir süre gönül ilişkisi yaşadığını iddia ederek, Rana'nın nikah yaptığı, yaz ayında ise evleneceğini öğrenmesi üzerine ablası Yonca Çavuş'a ise kefil olduğu kredi borcunu ödememesi nedeniyle cinayeti işlediği ortaya çıktı. Ayrıca olayda hayatını kaybeden Yonca Çavuş'un ise önce eşinden ayrıldığı, biri engelli 2 çocuk annesi olduğu öğrenilirken, Rana Çavuş Gökçin'in ise bir uzman çavuşla nikah yaptığı, yaz ayında ise düğün yapacakları öğrenildi.

Rana Çavuş Gökçin

Sosyal Bilimler Lisesi'nde okulun güvenlik görevlisi Abdullah Turan (53), birlikte çalıştığı mesai arkadaşı Yonca Çavuş'un kredi borcuna kefil olduğu ancak borcunu ödememesi nedeniyle maaşına ve banka hesaplarına haciz konulduğunu ifade etti. 30 gün ücretsiz yıllık izine çıkan ve pazartesi günü işe başlaması gerektiği öğrenilen Abdullah Turan, dün sabah saatlerinde gittiği okulun kantininde borcunu ödemesi konusunda mesai arkadaşı Yonca Çavuş ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle zanlı Turan önce Yonca Çavuş'u, ardından kardeşi Rana Çavuş Gökçin'i silahla vurdu. Yonca Çavuş olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan kardeşi Rana Çavuş Gökçin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Cinayet zanlısı Abdullah Turan, kısa süre içinde yakın bir köyde polis ekiplerince yakalandı.

Yonca Çavuş

Olayda hayatlarını kaybeden iki kız kardeş Giresun'un Keşap ilçesi Kayabaşı köyünde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Abdullah Turan