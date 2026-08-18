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Giriş Tarihi: 18.08.2026 11:03

Giresun'da selde kaybolan 2 kişiden Muhammed Abdullah Hakkıoğlu’nun cansız bedeni bulundu

Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos gecesi etkili olan sağanak yağışın ardından sel sularına kapılarak kaybolan 2 kişiden Muhammed Abdullah Hakkıoğlu’nun cansız bedeni bulundu.

İHA Yaşam
Giresun’da selde kaybolan 2 kişiden Muhammed Abdullah Hakkıoğlu’nun cansız bedeni bulundu
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Giresun'un Keşap ilçesinden Karabulduk beldesine seyir halinde olan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, Karadere köyü mevkiinde Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılmıştı.

170'E YAKIN EKİP SAHADA

Araç sürücüsü Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulurken, araçta bulunan öğretmen Mehmet Akkaya (45) ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) sel sularına kapılarak kaybolmuştu. Kayıp 2 kişiyi bulmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları aracın sel sularına kapıldığı bölgeden denize kadar uzanan yaklaşık 9 kilometrelik alanda 5 farklı noktada sürüyordu.

5.GÜNDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

170'e yakın ekibin iş makineleri ile katıldığı arama çalışmalarının 5. gününde bu sabah Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun (16) cansız bedeni hurdaya dönmüş araçlarına 100 metre uzaklıkta deniz istikametinde balçık içinde bulundu. Dayısı Mehmet Akkaya'yı arama çalışmaları ise sürüyor.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#GİRESUN

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Giresun'da selde kaybolan 2 kişiden Muhammed Abdullah Hakkıoğlu’nun cansız bedeni bulundu
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