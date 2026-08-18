Giresun’da selde kaybolan 2 kişiden Muhammed Abdullah Hakkıoğlu’nun cansız bedeni bulundu

170'E YAKIN EKİP SAHADA

Araç sürücüsü Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulurken, araçta bulunan öğretmen Mehmet Akkaya (45) ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) sel sularına kapılarak kaybolmuştu. Kayıp 2 kişiyi bulmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları aracın sel sularına kapıldığı bölgeden denize kadar uzanan yaklaşık 9 kilometrelik alanda 5 farklı noktada sürüyordu.