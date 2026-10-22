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Giriş Tarihi: 22.10.2026 10:02

Giresun'da sır ölüm! Dere kenarında bulundu

Giresun’da Aksu Deresi kenarında cansız bedeni bulunan kadının, demans hastası 72 yaşındaki Leman Kara olduğu belirlendi. Kara’nın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Giresun’da sır ölüm! Dere kenarında bulundu
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Merkeze bağlı Barça köyünde meydana gelen olayda, Aksu Deresi kenarında hareketsiz yatan bir kadını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan kimlik tespitinde, hayatını kaybeden kişinin demans hastası olduğu belirtilen 72 yaşındaki Leman Kara olduğu anlaşıldı. Kara'nın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

#GİRESUN
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Giresun'da sır ölüm! Dere kenarında bulundu
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