Giresun’da sır ölüm! Dere kenarında bulundu

Merkeze bağlı Barça köyünde meydana gelen olayda, Aksu Deresi kenarında hareketsiz yatan bir kadını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan kimlik tespitinde, hayatını kaybeden kişinin demans hastası olduğu belirtilen 72 yaşındaki Leman Kara olduğu anlaşıldı. Kara'nın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili inceleme sürüyor.