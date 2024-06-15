Giresun’da şüpheli ölüm

Giresun'un Bulancak ilçesinde Kovanlık Beldesi Ahurlu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Evinde tek başına olduğu öğrenilen 78 yaşındaki İksan Gündoğdu'dan haber alamayan yakınları eve geldiğinde yanında bir silahla ölü halde buldu. İhbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede Gündoğdu'nun ruhsatsız olduğu belirlenen silahla göğsünden tek kurşunla vurulduğunu belirlendi. Gündoğdu'nun cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.