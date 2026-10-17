Giresun’dan gelen böbrekle hayata tutundu

Erzurumlu iki çocuk babası Tamer Atagül'e (55), Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde 7 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Haftada 3 gün diyalize giren Atagül, 5 ay önce de nakil için Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne başvurdu. Eşi, çocukları ve kardeşlerinin aralarında bulunduğu 10 aile ferdi, böbreklerini bağışlamak istedi. Ancak organları nakil için uygun bulunmadı. Bekleyişini sürdüren Atagül, bir süre önce Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişiden alınan böbreğin kendisine nakledilebileceği haberini aldı. Tetkikler sonucu böbreğin nakle uygun olduğu belirlenen Atagül, merkezin müdürü Doç. Dr. Necip Altundaş başkanlığındaki ekip tarafından ameliyata alındı. Nakille diyalizden kurtulan ve sağlığına kavuşan Atagül, uzun yıllar organ nakli bekleyen hastaları gördüğünü, kadavradan organ bağışı haberini alınca büyük sevinç yaşadığını anlattı.

ŞANS BANA GÜLDÜ

Altundaş ve ekibine teşekkür eden Atagül, "Organ bağışının önemini şimdi çok daha iyi anladım. Telefon geldiğinde inanamadım, ağladım. Eşim de çok ağladı. Herkes organ bağışı yapsın" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör