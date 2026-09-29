Girne faciasında kaybolan kardeşlerin cenaze namazı kılındı! Acılı ağabeyin feryadı yürek yaktı: ‘Ölüsüne bile razıydım’

"BEN ÖLÜSÜNE BİLE RAZIYDIM"

Geminin batmasının ardından Kıbrıs'a giderek kardeşlerini arama çalışmalarını takip eden Türker Demir, kardeşlerini getiremediği için çok üzgün olduğunu belirterek, "Ben kardeşlerimi alıp Hatay'a geri götüreceğim diye söz vermiştim ama yapamadım. Götürmesem babamın yüzünü nasıl bakacaktım diye söylemiştim. Ben geri geldiğimde arabadan inemedim. Beni kardeşlerim kollarımdan tutup getirdiler. Babamın dizlerine kapıldım ama yine de yüzüne bakamadım. Ben ölüsüne bile razıyım ama onu da vermediler. Şimdiye kadar da babamın yüzüne bakamadım. Ben babama kardeşlerimi getireceğim diye söz vermiştim ama getiremedim. Kardeşlerimin ne ölüsünü ne de dirisini getirebildim. Bir parmak da olsa bile onu da getiremedim. Babamdan özür diledim, ayaklarına kapanıp öptüm. Babamda oğlum bu senin elinde değil, eceli gelip aldı dedi" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör