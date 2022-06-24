Haberler Yaşam Haberleri GittiGidiyor neden kapanıyor, ne zaman kapanacak, tarih belli mi? GittiGidiyor alışveriş yapılıyor mu, ne zamana kadar yapılabilecek? eBay'den açıklama!
Giriş Tarihi: 24.6.2022 16:26 Son Güncelleme: 24.6.2022 16:26

GittiGidiyor neden kapanıyor, ne zaman kapanacak, tarih belli mi? GittiGidiyor alışveriş yapılıyor mu, ne zamana kadar yapılabilecek? eBay'den açıklama!

GittiGidiyor neden kapanıyor, ne zaman kapanacak, tarih belli mi? GittiGidiyor alışveriş yapılıyor mu, ne zamana kadar yapılabilecek? eBay’den açıklama!

Gitti Gidiyor kapanma kararı aldı. Türkiye’de ve daha birçok ülkede hizmet veren e-ticaret firması, birkaç sebepten ötürü kapanma kararını verdi. Bu noktada özellikle kullanıcıları tarafından "Gittigidiyor kapanıyor mu, Türkiye'den çekildi mi?" soruları yanıt arıyor. Diğer e-ticaret sitelerinin geniş bir rekabet sahası oluşturması bu kararda oldukça etkili oldu. Uzun zamandır çok az kişi e ticaret sitesini tercih ediyordu. Peki, Gitti Gidiyor ne zaman kapanacak, neden kapanıyor

Gitti Gidiyor üzerinden ebay yaptığı açıklamada Türkiye'den çekilme kararı aldığını açıkladı. Buna göre Türkiye'nin ilk e ticaret sitelerinden Gitti Gidiyor uzun soluklu serüvenine son veriyor. Birçok kullanıcı ilk internet alışverişini Gitti Gidiyor'dan yapmıştır. Peki, Gitti Gidiyor ne zaman ve neden kapanıyor? İşte detaylar!

GİTTİ GİDİYOR KAPANIYOR MU?

Bu zor kararın tüm süreçlerinde önceliğimiz her zaman çalışma arkadaşlarımız, satıcılarımız ve alıcılarımız için güvenilir bir süreç yönetimi gerçekleştirmek olacak. 18 Temmuz 2022 tarihine kadar alışverişe açık olacak platformumuz, 20 Haziran 2022'den itibaren yeni ürün listelemeye kapatıldı.

GİTTİ GİDİYOR NEDEN KAPANIYOR

"eBay'in Türkiye'de süregelen rekabet dinamikleri doğrultusunda aldığı kararla, GittiGidiyor olarak faaliyetlerimizi durdurarak platformumuzu kapatacağımızı üzülerek bildiriyoruz."

GİTTİ GİDİYOR NE ZAMAN KAPANACAK?

"Site üzerindeki "Hesabım" bölümü, tüm alıcı ve satıcılarımızın tamamlanmamış işlemleri için 5 Eylül 2022 tarihine kadar açık kalacak. Müşteri hizmetlerimiz ise 30 Eylül 2022 tarihine kadar kullanıcılarımıza destek vermeye devam edecek."

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GittiGidiyor neden kapanıyor, ne zaman kapanacak, tarih belli mi? GittiGidiyor alışveriş yapılıyor mu, ne zamana kadar yapılabilecek? eBay'den açıklama!
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