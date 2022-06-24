GittiGidiyor neden kapanıyor, ne zaman kapanacak, tarih belli mi? GittiGidiyor alışveriş yapılıyor mu, ne zamana kadar yapılabilecek? eBay’den açıklama!

Gitti Gidiyor üzerinden ebay yaptığı açıklamada Türkiye'den çekilme kararı aldığını açıkladı. Buna göre Türkiye'nin ilk e ticaret sitelerinden Gitti Gidiyor uzun soluklu serüvenine son veriyor. Birçok kullanıcı ilk internet alışverişini Gitti Gidiyor'dan yapmıştır. Peki, Gitti Gidiyor ne zaman ve neden kapanıyor? İşte detaylar!
Bu zor kararın tüm süreçlerinde önceliğimiz her zaman çalışma arkadaşlarımız, satıcılarımız ve alıcılarımız için güvenilir bir süreç yönetimi gerçekleştirmek olacak. 18 Temmuz 2022 tarihine kadar alışverişe açık olacak platformumuz, 20 Haziran 2022'den itibaren yeni ürün listelemeye kapatıldı.