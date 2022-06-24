GittiGidiyor neden kapanıyor, ne zaman kapanacak, tarih belli mi? GittiGidiyor alışveriş yapılıyor mu, ne zamana kadar yapılabilecek? eBay’den açıklama!

GİTTİ GİDİYOR KAPANIYOR MU?

Bu zor kararın tüm süreçlerinde önceliğimiz her zaman çalışma arkadaşlarımız, satıcılarımız ve alıcılarımız için güvenilir bir süreç yönetimi gerçekleştirmek olacak. 18 Temmuz 2022 tarihine kadar alışverişe açık olacak platformumuz, 20 Haziran 2022'den itibaren yeni ürün listelemeye kapatıldı.