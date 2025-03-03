Gizemli hayırsever 400 depremzedenin bakkal borcunu ödedi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir hayırsever, 400 depremzede vatandaşın veresiye defterindeki 1 milyon 600 bin TL'lik borcunu ödedi. Yıldırımtepe Mahallesi'nde esnaflık yapan Velid Bedir'in marketine ramazan ayının başlamasından 1 gün önce gelen bir kişi, veresiye defterini kapatmak istediğini söyledi. Hayırseverin talebi üzerine yaklaşık 400 vatandaşın borcunu hesaplayan Bedir, 1 milyon 600 bin TL'lik borç çıkardı. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever vatandaşların borcunun tamamını ödedi. Esnaf Bedir, borçların ödendiğini iş yerine astığı pankartla vatandaşlara duyurdu. Bedir, "Borcu ödenen vatandaşlardan sevinçten ağlayanlar oldu" dedi.