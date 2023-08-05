Gizli bir hazine gibi

Türkiye'nin dünya turizm pazarındaki yeri her geçen gün artıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler artık sadece Akdeniz ve Ege'deki tatil beldelerini ziyaret etmiyor. Türkiye'yi karış karış gezen yabancılar, kendi sosyal medya hesaplarından olumlu tecrübeleri aktarıyorlar. Türkiye'ye gelen turistler bu kez düşüncelerini ve tecrübelerini İngiliz Guardian gazetesinin Okuyucu Bölümü için yazdı. Guardian gazetesindeki haberde İngiliz turistler Türkiye'de gittikleri yerlerin detaylarını aktardı. İşte öne çıkan bazı öneriler:Okuyuculardan bir tanesi "Türkiye'nin dört bir yanı keşfedilmeyi bekleyen gizli hazinelerle dolu. Bunlardan biri medeniyetin beşiği olarak kabul edilen Güneydoğu bölgesi. Gitmediyseniz muhakkak gidilecek yerler listenize ekleyin. Gaziantep, Şanlıurfa ve dahası... Ya da Fırat Nehri'nde geziler... Üstelik buralar yakın zamanda deprem ile sarsıldı. Yapacağınız ziyaret ile bölge halkına moral desteği de vermiş olursunuz" notunu paylaştı. Güneydoğu bölgesine dair tavsiyelerde bulunan David Hagan isimli bir diğer Guardian okuru da "Şanlıurfa ve çevresindeki tarihi yerleri görmelisiniz. Kebabı yemelisiniz. Göbeklitepe'de insanlığın yani medeniyetin doğşuna yolculuk etmelisiniz" dedi. Susanna C. isimli diğer bir kişi de Nemrut Dağı'ndaki kalıntılardan övgüyle bahsetti.Gazetenin okurlarından Maddie Lewin ve Verity Hollywood ismini kullanan kişiler ise Türkiye'deki kamp yerlerine dikkat çekti. İstanbul'a 2 saat uzaklıktaki Ömerağzı Koyu'ndaki kampı aktaran İngiliz turistler, Karadeniz bölgesindeki Torul Karaca Mağarası, Limni Gölü ve Sümela Manastırı güzergâhlarına da vurgu yaptı.Stephanie O'Brien ismini veren başka bir turistin tavsiyeleri arasında İstanbul'daki adalar yer aldı. Püfür püfür esinti eşliğindeki bir vapur yolculuğunun ardından varılan adalarda hem tarihi yerlerin görülebileceği hem de huzur bulunabileceğini aktarıldı. Michelle Thompson ise Assos'taki günlerini dile getirerek "Huzur kokan bir köy" yorumunu yaptı. Charlie Reed de "İznik Gölü ve çevresi benim favorim" dedi