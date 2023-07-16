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Giriş Tarihi: 16.7.2023

Gizli kayıt skandalını uşak ortaya çıkardı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Gizli kayıt skandalını uşak ortaya çıkardı
Merhum işadamı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı'nın konutunda oğlu Ömer Metin Sabancı'nın sağlık durumunun konuşulması için düzenlenen toplantıda hemşire olarak çalışan kişinin gizli kayıt yaptığının fark edilmesi olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
SABAH'ın haberiyle gündeme gelen olay 6 Aralık 2022'de yaşandı. Türkan Sabancı'nın 4 doktorla yaptığı özel toplantıyı hemşire Mukaddes S.'nin kayda aldığı fark edilince hemen müdahale edildi. Skandal olay toplantıya katılanlar tarafından tutanak altına alındı.



Hemşirenin işine son veren Türkan Sabancı, ailenin avukatları aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığın soruşturması kapsamında Sabancı ailesinin evinde 15 yıldır idari işler müdürü olarak görev yapan Osman G.'nin ifadesine başvuruldu. Osman G. kayıt skandalını evde baş uşak olarak çalışan Ebru Y.'nin fark ettiğini ve aileye bildirdiğini söyledi. Savcılığın soruşturması sürüyor.

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Gizli kayıt skandalını uşak ortaya çıkardı
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