‘Glock’ Yunanistan’da yakalandı

İzmir'deki galerici ve akaryakıt istasyonu sahiplerini haraca bağlayan ve kırmızı bültenle aranan "Glock" lakaplı çete lideri Sercan Sayal, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yakalandı. İzmir'de, geçen yıl Haziran'da, Aliağa, Gaziemir, Güzelbahçe ve Bornova İlçelerindeki özellikle oto galeri ve akaryakıt istasyonu sahiplerini haraca bağlayan ve vermeyenlere motosikletli tetikçilerle silahlı saldırı düzenleyen çeteye düzenlediği Kuyu- 3 Operasyonunda, 18 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da 13 ruhsatsız tabanca, bir kalaşnikof otomatik tüfek ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Örgütün lideri konumundaki "Glock" lakaplı Sercan Sayal'ın (29) ise operasyondan önce yurtdışına kaçtığı belirlendi. Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan Sercan Sayal'ın, Yunanistan'ın Atimna şehrinde yaşadığını ve örgütünü buradan yönettiği ihbarını alan ELAS polisi, geçtiğimiz hafta Atina'da Palaio Faliro'daki Flisvos Marina'da demirleyen lüks bir tekneye baskın düzenledi. 13 ayrı suçtan aranan Sayal, gözaltına alındı. İzmirli iş adamlarının adeta kanını emen Sayal'ın iadesi için Adalet Bakanlığı çalışma başlattı.