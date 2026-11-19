Mardin'de yaklaşık 4 ay önce ablası ve arkadaşlarıyla bir eğlence merkezine giden Büşra Bayır (18) bindiği go-kart aracıyla pistte tur atarken saç bağı çözüldü ve saçları aracın motor kısmına dolandı. Saçlı derisinin bir bölümü kopan genç kız, ağır yaralandı. Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız ileri tedavi için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Erbatur ve ekibi, kopan saçlı deriyi mikrocerrahi operasyonla yerine dikti. Yaklaşık 7 saat süren operasyonun ardından 12 gün yoğun bakımda kalan Bayır, serviste de 11 gün süren tedavisinin ardından 3 ay önce taburcu edildi.

Sağlığına kavuşan genç kız, hastaneye kontrol amacıyla geliyor.

Büşra Bayır ameliyatın ardından saçının yüzde 90'ının çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kazanın hem sağlığını hem de psikolojisini olumsuz etkilediğini belirten Bayır, "Eğlenmek için go-kart aracına bindiğimde saçımın bağlanması söylendi ama bone veya başka bir şey verilmedi. Saçım bir ara açıldığında mekanizmaya sıkıştı ve 2-3 saniyede zaten derim kopmuştu. Tedavim çok iyi ilerledi ama geçirdiğim kaza hayatımı bir anda değiştirdi. Yalnızca fiziksel olarak değil, psikolojik ve sosyal açıdan da çok zor bir süreçten geçiyorum. Kaza sonrasında yaşadığım tedavi süreci, geçirdiğim operasyonlar, karşılaştığım zorluklar benim için oldukça yıpratıcı oldu. Hayatımın normal akışına dönmesi beklediğimden çok daha uzun ve zorlu oldu" dedi.

Genç kız, yaşadığı zorlukların bilinmesini, benzer kazaların yaşanmaması için önlem alınmasını istediğini belirterek, tedavisinde emeği bulunan doktorlara, sağlık ekibine ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.