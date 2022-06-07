Göbeklitepe Giriş Ücreti Ne Kadar 2022? Göbeklitepe Öğrenci Ve Tam Giriş Ücreti Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?

Peygamberler şehri Şanlıurfa'nın tarihi dokusu ve mistik havası gerçekten görülemeye değer. Göbeklitepe de sadece şehrin değil ülkemizin en önemli tarihi mekanlarından birisidir. Dünyanın en eski yerleşim yeri ve arkeolojik tapınağı olma özelliğini olan bu mekan yılın her döneminde sıklıkla ziyaret edilmektedir. Peki, Göbeklitepe girişi kimlere ücretsiz? 2022 yılı Göbeklitepe giriş ücreti ne kadar? İşte detaylı bilgiler...

Göbeklitepe Giriş Ücreti Ne Kadar?

Şanlıurfa il sınırları içinde yer alan Göbeklitepe, dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilmiştir, ayrıca 12 bin yıllık bir tarihe sahiptir. İlk kez 1963 yılında yapılan bir kazı çalışmasında fark edilen Göbeklitepe uzun çalışmalar sonucunda 1994 yılında başlayan kazı çalışmaları ile gün yüzüne çıkarılmıştır. Üzerindeki çalışmalara halen devam eden bu mekan 2018 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesine dahil edilmiştir.

Tarihi önemi ve oldukça sıra dışı yapısıyla ilgileri üzerine çeken Göbeklitepe ziyaretçi akınına uğramaktadır. Bu mekanı ziyaret etmek isteyenler belirli ücret tarifelerine tabi tutulmaktadır. Bu ücretleri şöyle sıralayabiliriz;

2022 yılı Göbeklitepe güncel tam giriş ücreti 70 TL'dir.

Göbeklitepe girişi öğrenci ve öğretmenler için ücretsizdir.

Ayrıca Müzekart sahibi kişiler de Göbeklitepe'ye ücretsiz giriş yapma hakkına sahiptir.

Göbeklitepe haftanın her günü ziyarete açıktır, kış ve yaz sezonuna göre ziyaret saatleri değişiklik göstermektedir.