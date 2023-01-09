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Giriş Tarihi: 9.1.2023

Göbeklitepe’ye rekor ziyaretçi

‘Tarihin sıfır noktası’ olarak nitelendirilen 12 bin yıllık Göbeklitepe, 2022’de ziyaretçi akınına uğradı. Bir yılda 850 bin kişiyi ağırlayan tarihi ören yeri, açıldığı günden bu yana en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı

AA
Göbeklitepe’ye rekor ziyaretçi
Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, açıldığı 2018'den bu yana en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Dünyanın bilinen en eski tapınağının bulunduğu Göbeklitepe'yi 2022'de 850 bin kişi ziyaret etti. Ziyarete açıldığı 2018'de üst koruma çatısı yapım çalışmaları nedeniyle bir kısmı ziyarete kapalı kalan ören yerini o dönem yaklaşık 70 bin kişi ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesiyle Göbeklitepe, 412 bin 378 ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir sayıya ulaşmayı başardı. Ziyaretçi sayısının 2020'de artması beklenirken Kovid-19 salgını nedeniyle bu hedef tutmadı ve ören yerini sadece 197 bin 912 kişi ziyaret edebildi. Göbeklitepe, 2021'de 567 bin 453 kişiyi ağırlayarak 4 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Tarihi ören yeri, 2022 yılında ise 850 bin misafire ev sahipliği yaparak ziyaretçi rekorunu kırmayı başardı.



KENDİ REKORUNU KIRDI
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, Göbeklitepe kazılarının 1995'te Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde başlatıldığını ve çok önemli buluntuların gün yüzüne çıkarıldığını söyledi. Göbeklitepe'yi diğer anıtlardan ayıran en önemli unsurun 12 bin yıllık tarihi olduğunu ifade eden Uludağ, şöyle konuştu: "Göbeklitepe kazıları devam etmektedir. Kazılarda birçok alanın ortaya çıkarılmasıyla Göbeklitepe'ye olan ilgi her geçen gün artmaktadır. 2022 yılı sonunda ziyaretçi sayılarını analiz ettiğimizde Göbeklitepe 850 bin kişiyi ağırlamış ve bu anlamda kendi rekorunu kırmıştır" dedi.

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Göbeklitepe’ye rekor ziyaretçi
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