Göç etmeyen leylekler Diyarbakır’ı mesken tuttu

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Diyarbakır'da Dicle Vadisi, Hevsel Bahçeleri ve surların çevresinde bulunan Kabaklı Göleti, iklim değişikliği ve ılıman kışlar nedeniyle leyleklerin kışlama alanı haline geldi. İlkbaharda Afrika'dan gelen leyleklerin bir kısmı, sonbaharda Nil Vadisi'ne göç etmek yerine bölgede kalarak besin ihtiyacını göletten karşılıyor. Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karakaş, Kabaklı Göleti'nde ilk kez kışlayan bireyler gördüklerini belirtti. Karakaş, göçün meşakkatli olması nedeniyle kışlayan bireylerde üreme başarısının yüksek olduğunu ve popülasyonunun artabileceğini vurguladı. AA