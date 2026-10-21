Haberler Yaşam Haberleri Göç etmeyen leylekler Diyarbakır'ı mesken tuttu
Giriş Tarihi: 21.10.2026

Göç etmeyen leylekler Diyarbakır'ı mesken tuttu

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Göç etmeyen leylekler Diyarbakır’ı mesken tuttu
  • ABONE OL
Diyarbakır'da Dicle Vadisi, Hevsel Bahçeleri ve surların çevresinde bulunan Kabaklı Göleti, iklim değişikliği ve ılıman kışlar nedeniyle leyleklerin kışlama alanı haline geldi. İlkbaharda Afrika'dan gelen leyleklerin bir kısmı, sonbaharda Nil Vadisi'ne göç etmek yerine bölgede kalarak besin ihtiyacını göletten karşılıyor. Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karakaş, Kabaklı Göleti'nde ilk kez kışlayan bireyler gördüklerini belirtti. Karakaş, göçün meşakkatli olması nedeniyle kışlayan bireylerde üreme başarısının yüksek olduğunu ve popülasyonunun artabileceğini vurguladı. AA
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Göç etmeyen leylekler Diyarbakır'ı mesken tuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA