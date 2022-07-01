Göç İdaresi Başkanlığı açıkladı: 62 ilde bin 169 mahalle yabancıların ikametine kapatıldı

Göç İdaresi Başkanlığı alınan karar doğrultusunda şehirlerde yabancı ikametine kapatılan mahalleleri paylaştı. Göç İdaresi Başkanlığı, "Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak Bakanlığımızca daha önce belirli illerimizdeki 781 mahalle yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022 itibariyle kapalı mahalle sayısı bin 169'a çıkarıldı" şeklinde açıklamada bulundu.

ŞANLIURFA VE HATAY İLİNDE EN ÇOK KAPATILAN MAHALLE OLDU

Şanlıurfa 170, Gaziantep 162, Hatay 109, Adana 75, Mardin 69, Mersin 63, İstanbul 54, İzmir 27, Ankara 24, Afyonkarahisar 20, Adıyaman 19, Bursa 19, Konya 18, Malatya 16, Antalya 10 mahalle başta olmak üzere 62 ilde 1169 mahalle yabancıların ikametine kapatıldı.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR İLİNDE KAPATILAN MAHALLELER

1 Temmuz itibariyle kapatılan Ankara, İstanbul ve İzmir'de yabancılara kapatılan bazı mahaller şöyle: "Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde Devlet Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Mamak İlçesi'nde Demirlibahçe Mahallesi, Yenimahalle İlçesi'nde Karşıyaka Mahallesi, İvedikköy Mahallesi Altındağ İlçesi'nde Hacı Bayram Mahallesi yabancılara kapatıldı.

İstanbul'un Esenyurt İlçesi'nde Sultaniye Mahallesi, Fatih İlçesi'nde Molla Hüsrev Mahallesi, Akşemsettin Mahallesi, Beyoğlu İlçesi'nde Yenişehir Mahallesi, Katipmustafa Çelebi Mahallesi, Asmalı Mescit Mahallesi, Bahçelievler İlçesi'nde Şirinevler Mahallesi, Avcılar İlçesi'nde Gümüşpala Mahallesi kapatıldı.

İzmir'in Bornova İlçesi'nde Işıklar Mahallesi, Zafer Mahallesi, Serintepe Mahallesi, Konak İlçesi'nde Süvari Mahallesi, Yeşildere Mahallesi, Kocakapı Mahallesi, Akarcalı Mahallesi, Murat Mahallesi, Kadifekale Mahallesi kapatıldı."