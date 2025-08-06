Göç İdaresi Başkanlığı’ndan sahte rapor iddialarına yanıt: Belge sahte ikamet izni verilmedi

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "sahte sağlık raporuyla yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye'de kalış süresinin usulsüz uzatıldığı" yönündeki iddialar üzerine Göç İdaresi Başkanlığı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, söz konusu haber ve paylaşımların gerçek dışı olduğu vurgulandı.

TÜM BELGELER TİTİZLİKLE İNCELENİYOR

Göç İdaresi Başkanlığı, yabancıların sunduğu tüm belgelerin ilgili kurum ve kuruluşlardan teyit edildiğini, sahte belge tespit edildiğinde ise derhal suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Başkanlık, belge güvenliğine ilişkin hiçbir tavizin verilmediğinin altını çizdi.

SAHTE RAPOR TESPİT EDİLDİ, SUÇ DUYURUSU YAPILDI

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen sağlık raporunun gerçekliğinden şüphe edilmesi üzerine rapor, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildi. Yapılan incelemede raporun sahte olduğunun anlaşılması üzerine Beylikdüzü Devlet Hastanesi tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

İKAMET İZNİ VERİLMEDİ

Açıklamada, sahte rapora istinaden herhangi bir ikamet izni verilmediği ve mevcut bir iznin de uzatılmadığı vurgulandı. Göç İdaresi Başkanlığı, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına yapılan bu tür haberlerin dikkatle takip edildiğini de bildirdi.