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Giriş Tarihi: 21.11.2023 11:50 Son Güncelleme: 21.11.2023 11:52

Göçer hayvancılık yapan ailelere yaşam çadırı desteği

Kırsalda yaşayan ve geçimlerini göçer hayvancılık yaparak sağlayan 42 aileye konakladıkları yerlerde daha modern ortamda yaşamaları için yaşam çadırları dağıtımı yapıldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Göçer hayvancılık yapan ailelere yaşam çadırı desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ve Adana'nın rakımı 650 metreden yüksek dağ köylerinde yaşayan üreticilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında toplam 42 aileye yaşam çadırı verildi.

Daha önce konakladıkları yerde elektrik ihtiyaçlarını karşılamaları için güneş paneli desteği yapılan Saimbeyli ilçesinde 11, Aladağ ilçesinde 11 ve Karaisalı ilçesinde 20 göçer hayvancılık yapan aileye daha ferah ortamda yaşamaları için yaşam çadırı dağıtıldı. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, daha önce Adana'nın 5 ilçesinin proje kapsamında olduğunu, Aladağ ve Karaisalı ilçelerinin 2023 yılı içinde projedeki desteklerden faydalanmaya başladığını söyledi.

Müdür Kökçüoğlu, "Projenin genel amacı kırsalda yaşayan, tarımsal ve hayvansal üretim yapan ailelerin refah seviyesinin yükseltilmesidir. Bu kapsamda daha önce göçer hayvancılık yapan ve yılın 6-7 ayını hayvanlarını otlatmak için sabit yaşadığı köyünden uzakta geçiren ailelere elektrik ihtiyaçlarını karşılamaları için güneş paneli dağıtımı yapmıştık. Bu ailelere şimdi de daha modern ortamda, derme-çatma baraka veya çadırda yaşamaları yerine, her türlü iklim koşullarına dayanıklı, 31 metrekare yaşam alanı olan çadır dağıttık. Proje ile üreticilerimize desteklerimiz devam edecek" dedi.

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Göçer hayvancılık yapan ailelere yaşam çadırı desteği
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