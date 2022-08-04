İstanbul Polisi; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü polislerin "Dur" ihtarına uymayan kapalı kasa bir aracı durdurdu. Aracın kasasından Afganistan uyruklu 56 düzensiz kaçak göçmen çıktı. Aracın şoförü A.K. (48) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda bir şişme bot ve 22 adet bidon içerisinde 660 kilogram yakıt bulundu. Aracın sürücüsünün üzerinden ise dört bin lira nakit para ele geçirildi. Düzensiz kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek için araç sürücüsüne kişi başı bin dolar ödeme yaptıkları tespit edildi. Düzensiz kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edilen sürücü A.K. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Göçmenleri kaçırırken suçüstü yakaladılar | Video