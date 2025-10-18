Gök Vatan’ın çelik kalkanı! HİSAR-O’dan Aksaray’da tam isabetli yeni test atışı! MSB heyecan verici o anları paylaştı

HİSAR-O: TÜRKİYE'NİN KATMANLI HAVA SAVUNMA MİMARİSİNDE ANAHTAR ROL

Yaklaşık 25+ kilometre menzile sahip olan Hisar-O sistemi, TSK'nın orta irtifa hava savunma ihtiyacını milli imkanlarla karşılamak üzere tasarlandı. Envantere girdiğinde, alçak irtifa savunmasını üstlenen HİSAR-A ve uzun menzilli SİPER sistemleri arasında köprü görevi görerek, Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisini daha da güçlendirecek kritik bir role sahip olacak. Bu son test atışı, Hisar-O'nun seri üretime ve sahadaki görevine başlaması yolunda atılmış önemli ve güven veren bir adım olarak değerlendiriliyor.