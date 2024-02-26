Gökçekaya: Demokrasiye aşığız

Çiğli Belediye Başkan Adayı Murat Gökçekaya, Atatürk Mahalle Muhtarı Veli Aba'nın kahvaltılı etkinliğine katıldı. Gökçekaya'ya AK Parti İlçe Başkanı Oktay Özdemir ile kadın ve gençlik kolları üyeleri de eşlik etti. Etkinlikte, CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız ve DEVA Partisi Çiğli Belediye Başkan Adayı Yakup Ateş de yer aldı.

BU TABLO ÇİĞLİMİZ İÇİN GURUR VERİCİ

CHP ve DEVA Partili rakipleriyle, kameralara poz veren Başkan Adayı Murat Gökçekaya, kendilerine başarılar dilerken, yaşanan hoşgörü ortamı ile ilgili olarak şunları söyledi: "Öncelikle bizleri böyle bir ortamda bir araya getiren Atatürk Mahalle Muhtarımız Veli Aba'ya ve mahalle sakinlerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. İlk kez üç aday olarak bir ortamı paylaştık. Bu tablo Çiğlimiz için bir gurur meselesidir. Ben demokratik bir tavır sergileyen Sayın CHP adayı ve Sayın DEVA Partisi adayı kardeşlerime başarılar diliyorum. Demokrasi dediğimiz şey tarafların birbirine tahammülüdür. Biz demokrasiye aşığız. Hepimiz demokrasi ve Cumhuriyeti çok seven Çiğlimizin daha ileriye gitmesini refah seviyesinin artmasını arzuluyoruz. Bunun için siyaset sahnesine çıktık. Kimin belediye Başkanı olacağına engin tecrübesiyle halkımız karar verecek. Bize düşen Çiğli için düşüncelerimizi ve yapacaklarımızı iyi anlatmak. Herkese kolaylıklar diliyorum." dedi.