Giriş Tarihi: 8.10.2025 15:33 Son Güncelleme: 8.10.2025 15:35

Gökhan Budak kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti'ye geçen Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak biyografisi

Başkan Erdoğan, AK Parti'ye geçen 7 belediye başkanına partisinin rozetini taktı. O 7 ismin arasında CHP'den istifa eden Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak da var. AK Parti'ye katılan isimlerin gündeme gelmesi ardından araştırmalar hız kazandı. Peki, Gökhan Budak kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Geçtiğimiz ay CHP'den istifa eden Gökhan Budak'ın hayatı ve kariyeri gündemde. Başkan Erdoğan, AK Parti grup toplantısının hemen ardından gerçekleşen törende, farklı partilerden AK Parti'ye geçen başkanları tebrik etti ve rozetlerini taktı. İşte, o isimlerden "Gökhan Budak kimdir" sorusunun yanıtı!

ROZETLERİNİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genel Merkezi'nde düzenlenen törenle partisine katılan 7 belediye başkanına rozetlerini taktı.

İşte, AK Parti'ye katılan isimler ve geldikleri partiler:

Ardahan Göle Gökhan Budak (CHP)

Gümüşhane Şiran Abdulbaki Kara (DP)

Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Abid Özdemir (DEVA)

Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi Uşak ATAŞ (DEVA)

Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi Eşref Varol (YRP)

Giresun Ören Beldesi Soner Erkan (YRP)

Bingöl Merkez Sancak Beldesi Hayrettin Küçük (YRP)

GÖKHAN BUDAK KİMDİR?

Ardahan'ın Göle ilçesinde 1964 yılında doğan Gökhan Budak, ilk, orta ve lise eğitimini ilçede tamamladı.

Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Fakültesi Ön Lisans Programı'nı bitiren Budak, farklı kurumlarda çeşitli görevlerde bulundu.

Budak, evli ve 3 çocuk babasıdır.

