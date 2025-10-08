Gökhan Budak kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti’ye geçen Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak biyografisi

Geçtiğimiz ay CHP'den istifa eden Gökhan Budak'ın hayatı ve kariyeri gündemde. Başkan Erdoğan, AK Parti grup toplantısının hemen ardından gerçekleşen törende, farklı partilerden AK Parti'ye geçen başkanları tebrik etti ve rozetlerini taktı. İşte, o isimlerden "Gökhan Budak kimdir" sorusunun yanıtı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genel Merkezi'nde düzenlenen törenle partisine katılan 7 belediye başkanına rozetlerini taktı.
İşte, AK Parti'ye katılan isimler ve geldikleri partiler:
Ardahan Göle Gökhan Budak (CHP)
Gümüşhane Şiran Abdulbaki Kara (DP)
Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Abid Özdemir (DEVA)
Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi Uşak ATAŞ (DEVA)
Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi Eşref Varol (YRP)
Giresun Ören Beldesi Soner Erkan (YRP)
Bingöl Merkez Sancak Beldesi Hayrettin Küçük (YRP)