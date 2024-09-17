Göktaş: Hatay’ın yeniden doğuşuna birlikte tanıklık edeceğiz

Önceki dönem Tarım Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, ilçe başkanları, kadın kolları il ilçe başkanları, gençlik kolları il ve ilçe başkanları ile vatandaşların da katıldığı programda konuşan Bakan Göktaş, hep birlikte el ele vererek, Hatay'ı sadece eski günlerine değil, daha parlak bir geleceğe taşımaya kararlı olduklarını söyledi.
HATAY'A 27 MİLYARLIK YATIRIM SAĞLADIK
Bakanlık olarak, deprem sonrası aile ve sosyal hizmetler alanında Hatay'a 27 milyar liralık yatırım ve destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, il genelinde 10 Sosyal Hizmet Merkezi aracılığıyla ihtiyaç duydukları an vatandaşların yanında olduklarını kaydetti.
Herkesi kapsayan bir anlayışla hareket ederek; kadını, erkeği, çocuğu, genci, yaşlısı, engellisiyle 7'den 70'e toplumun tüm kesimlerine hizmetlerini götürmeye devam edeceklerine vurgu yapan Bakan Göktaş "Bu şehrin, yüzyıllardır olduğu gibi farklılıkların zenginlik olduğu, birlikte yaşamanın kıymet bulduğu bir hoşgörü diyarı olarak kalmasını sağlayacağız ve bu mirasa sahip çıkarak, Hatay'ın yeniden doğuşuna tanıklık edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.