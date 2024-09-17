Göktaş: Hatay’ın yeniden doğuşuna birlikte tanıklık edeceğiz

Herkesi kapsayan bir anlayışla hareket ederek; kadını, erkeği, çocuğu, genci, yaşlısı, engellisiyle 7'den 70'e toplumun tüm kesimlerine hizmetlerini götürmeye devam edeceklerine vurgu yapan Bakan Göktaş "Bu şehrin, yüzyıllardır olduğu gibi farklılıkların zenginlik olduğu, birlikte yaşamanın kıymet bulduğu bir hoşgörü diyarı olarak kalmasını sağlayacağız ve bu mirasa sahip çıkarak, Hatay'ın yeniden doğuşuna tanıklık edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.