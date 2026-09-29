Göktaş yeni evli çiftin misafiri oldu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanarak 10 Eylül'de evlilik kredisinden yararlanarak yuva kuran Esmanur ve Yiğit Çetinkaya çiftinin evine ilk konuk oldu. Gençlerin yuva kurma süreçlerinde yanlarında olduklarını belirten Göktaş, Gabar ve Filyos başta olmak üzere Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerin bu fon aracılığıyla gençlerin geleceği için sunulduğunu ifade etti.