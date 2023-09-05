Gökten uçak deposu düştü pilot sesle uyardı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde savaş uçağından düşen yardımcı yakıt tankı, ekiplerin incelemesinin ardından vinçle kamyonete yüklendi. 6 metre uzunluğundaki tank, kamyonetle TPAO'nun açık otoparkından kaldırıldı. Tankın kaldırılması ile hasar da ortaya çıktı. Araçların tavan kısmının büyük ölçüde ezildiği görüldü.Zararın kasko poliçesi ile giderilebileceği, sigorta şirketinin ödediği tazminatın savaş uçağının mali sorumluluk poliçesine rücu edilebileceği belirtildi. Kasko poliçesi olmayıp, sadece trafik sigortaları mevcut araç sahiplerinin ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na başvurup, savaş uçağının mali sorumluluk poliçesinden hasarın giderilmesini talep edebileceği belirtildi.Görgü tanıklarından Adnan Akkuş, tankın düşme anını gördüğünü söyleyerek, "Olay esnasında uçağın parçasının düştüğü yerin yakınındaydım. Aşırı derece sesli geçtiği için dikkatimi çekti. Uçağın çıkardığı sesle pilotun insanlara yukarıya bakmaları konusunda uyarmaya çalıştığını düşündüm. Havada ufak bir parça gözüktü; ancak ne olduğu belli değildi. Arkasından bir patlama sesi meydana geldi. Pilotun insanların zarar görmesini istemediğinden dolayı gökyüzüne bakmalarını istercesine o sesi çıkardığını düşünüyorum" dedi.