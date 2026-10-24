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Giriş Tarihi: 24.10.2026

Gökyüzünde festival coşkusu

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İbrahim AYRAL İbrahim AYRAL
Gökyüzünde festival coşkusu
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" çeşitli gösterilerle sürüyor. Festivalin ikinci gününde paraşüt pilotlarının serbest düşüş, yarasa adam uçuşu ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Etkinlik kapsamında Türk Hava Kurumu paramotor ekibi de Türk bayraklarıyla gösteri yaptı. Babadağ pistlerinden havalanan paraşütçüler, gökyüzünde görsel bir şölen sundu. Festival, 25 Ekim'de sona erecek.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Gökyüzünde festival coşkusu
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