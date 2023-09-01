İstanbul’da şimşek ve elektrik fırtınası gökyüzünü aydınlattı

İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış öncesi gece saatlerinde boğaz kesimi ile kuzey bölgelerinde ağırlıklı olmak üzere, gökyüzünde 'elektrik fırtınası' görüldü. Genellikle yağış öncesi kuru havalarda görülen elektrik fırtınası, bazı vatandaşları korkuttu. Bulutların içinde, ışık gösterilerini andıran doğa olayı, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Sıcak ve nemli havanın yerini yağışlı havaya bırakacağı kaydedildi. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

VALİLİKTEN YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

İstanbul Valiliği beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda, "Cuma sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

İstanbul'da haftasonu hava sıcaklığının 30 derece civarında seyredeceği ve Pazar gününden itibaren yağışlı havanın etkisini hissettireceği kaydedildi.