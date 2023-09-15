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Giriş Tarihi: 15.9.2023 09:51 Son Güncelleme: 15.9.2023 09:52

Gölcük'te servis faciası: 2 ölü, 6 yaralı

Kocaeli Gölcük İlçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan servis aracı anne ile oğluna çarptı. Kazada anne olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu ise hastanede yaşamını yitirdi. İşçi servisinde abulunan 6 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ABBAS ÇAKAR
Gölcük’te servis faciası: 2 ölü, 6 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkan işçi servisi, yolda yürümekte olan anne ve oğluna çarptı. Ardından da yol üzerinde yan devrildi.

ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis,itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrollerde annenin hayatını kaybettiği görüldü. Kazada ağır yaralanan çocuk ve işçi servisinde bulunan 6 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Öte yandan olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve anaokulu öğrencisi olduğu öğrenilen çocuk ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı

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Gölcük'te servis faciası: 2 ölü, 6 yaralı
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