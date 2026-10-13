Gold Emlak davasında anne de tutuklandı: “Bir bardak çaya evimiz gitti”

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, daha önce Ahmet Kağan İçağası ile Mehmet Fatih Yılmaz'ın 49 müştekiye yönelik suçlardan 305 yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırıldığı dosya, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden ele alındı. Önceki yargılamada beraat eden Yasemin İçağası, yeniden görülen duruşmada tutuklandı. Mahkeme, eksik hususların tamamlanması için duruşmayı kasım ayına erteledi.

"ÖNCE EVİMİZİ, SONRA PARAMIZI ALDILAR"

Gold Emlak mağdurlarından Zeliha Gülseren, şirket yetkililerinin güvenlerini kazanmak için kendilerini evlerine davet ettiğini anlattı. Bir bardak çay ikramıyla başlayan ilişkinin büyük bir mağduriyetle sonuçlandığını belirten Gülseren, "Bize güven sağlamak için evlerine davet ettiler. Bir bardak çay ikram ederek bizi kandırdılar. Önce evimizi, sonra da paramızı aldılar. Bugün annesi Yasemin İçağası da tutuklandı. Her ne kadar zararımız giderilmese de annesinin tutuklanması biraz olsun içimizi soğuttu. Çok sevinçliyiz" dedi.

"TUTUKLAMA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİŞME"

Mağdurlardan Memduh Altundal da Yasemin İçağası'nın tutuklanmasını davanın seyri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Altundal, "Bugün Gold Emlak davasının duruşması vardı. Her ne kadar mağduriyetimiz giderilmese de annesi de tutuklandı. Bu tutuklama bizim için büyük bir gelişmeydi. Paramızı alan ve hesabına yatırttıran kişi de anneleriydi" diye konuştu.

AYNI DAİRENİN BİRDEN FAZLA KİŞİYE SATILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Davada mağdur olduğunu belirten Nazım Gürel ise iş yerinin yanında başlatılan inşaat sayesinde şirket yetkilileriyle tanıştığını anlattı. Uygun fiyata daire sahibi olma vaadiyle peşin ödeme yaptığını ancak evin kendisine teslim edilmediğini söyleyen Gürel, noter sözleşmesi yapmalarına rağmen sonuç alamadığını ifade etti. Gürel, şirket yetkililerinin lüks araçlarla inşaata geldiğini, zamanla aralarında güven oluştuğunu ve uygun fiyat teklifinin ardından daireyi peşin ödemeyle satın aldığını belirterek, "Aramızda noter sözleşmesi yaptık ama bir türlü daireyi teslim etmediler. Bize çözüm üretiyor gibi görünüp aynı daireyi birçok kişiye satmışlar. Anneleri de tüm bu sürecin içerisindeydi. Bugün o da tutuklandı" dedi.

"İMZALARI OĞLUMUN TALEBİYLE ATTIM"

Duruşmada savunma yapan Yasemin İçağası, şirkete zaman zaman yemek götürmek için gittiğini, bulunduğu sırada misafirlere çay ve kahve ikram ettiğini söyledi. Satış sözleşmelerindeki imzaları oğlunun isteği üzerine attığını belirten İçağası, beraatini talep etti. İstinaf mahkemesi, Yasemin İçağası hakkında daha önce verilen beraat kararını; şirketin sahibi ve yetkilisi olması, satış sözleşmelerinde imzasının bulunması ve mağdurlarla doğrudan temas kurması gibi hususları değerlendirerek bozmuştu. Diğer iki sanık hakkındaki hükümler de eksik inceleme ve hatalı uygulamalar gerekçesiyle bozulmuş, dosyanın yeniden görülmesine karar verilmişti.

49 MÜŞTEKİ, YAKLAŞIK 90 MİLYON LİRALIK MAĞDURİYET İDDİASI

Gold Emlak hakkında, aynı dairelerin birden fazla kişiye satıldığı yönündeki şikâyetler üzerine soruşturma başlatılmıştı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddia edilmişti. Önceki yargılamada Ahmet Kağan İçağası ile Mehmet Fatih Yılmaz, 49 müştekiye yönelik suçlardan toplam 305 yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırılmış, Yasemin İçağası hakkında ise beraat kararı verilmişti. İstinaf mahkemesi, sanıklar hakkındaki kararların yeniden değerlendirilmesini istemişti. Soruşturma dosyasına yansıyan iddialarda, aynı dairelerin farklı kişilere satılması yoluyla yaklaşık 90 milyon liralık haksız kazanç elde edildiği öne sürülmüştü. Ahmet Kağan İçağası ile Yasemin İçağası'nın 2024 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinde yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandığı belirtilmişti.

Evlerini ve birikimlerini kaybettiklerini belirten mağdurlar, yargı sürecini takip ederek zararlarının karşılanmasını bekliyor. Dava, eksik hususların giderilmesi için kasım ayında yeniden görülecek.