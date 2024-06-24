Göle açılan tekne battı:1 ölü

Konya Beyşehir Gölü'nde alabora olan teknedeki Yakup Kılıç (36) yaşamını yitirdi. Yakup Kılıç, beraberinde Dudu Arıcan (30) ile çocukları Ayşenur (12) ve Elanur Arıcan'la (8) birlikte cuma günü Beyşehir Gölü'nün kıyısındaki Kuşluca Mahallesi'ne geldi. Aracını burada park eden Kılıç, daha sonra teknesiyle göldeki Aygır Adası'na geçti. Saat 10.00 sıralarında adadan geri dönmek için açılan tekne alabora oldu. Giydikleri can yelekleri sayesinde su yüzeyinde kalan çocuklar ve onlara tutunan anneleri kurtarılırken, suda kaybolan Yakup Kılıç'in cansız bedenine ulaşıldı.